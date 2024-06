Pubblicità in concessione a Google

Un giorno memorabile per Grottaglie, che ha accolto le consorti dei leader del G7.

La delegazione, composta da circa 50 ospiti, ha visitato il celebre Quartiere delle Ceramiche, immergendosi nella magia dell’antica tradizione artigiana locale. Hanno avuto l’opportunità di ammirare da vicino il lavoro dei maestri ceramisti grottagliesi, osservando con interesse e meraviglia le diverse fasi della lavorazione della ceramica, dalla foggiatura alla decorazione. Questa esperienza unica ha suscitato grande entusiasmo e apprezzamento.

“È stata una giornata straordinaria per Grottaglie,” ha dichiarato il Vicesindaco Vincenzo Quaranta. “L’attenzione del mondo intero si è concentrata sulla nostra città e sulla nostra tradizione ceramica. Questa è stata un’opportunità unica per promuovere Grottaglie a livello internazionale.”

Anche il Sindaco Ciro D’Alò, seppur fuori regione per impegni personali, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il successo della visita: “Sono orgoglioso di quanto Grottaglie sia riuscita a realizzare in questa occasione. La scelta di visitare Grottaglie è il segno tangibile dell’apprezzamento globale per la nostra città e la nostra tradizione artigianale.”