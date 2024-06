Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il vertice del G7 che si terrà a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano in Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024. L’evento vedrà la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell’Unione Europea.

Come da tradizione, prenderanno parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dalla Nazione che detiene la presidenza di turno.

Il luogo del Vertice

I Leader G7 si riuniranno in una delle più affascinanti località del mondo, circondati dall’accoglienza dell’intera regione Puglia.

Impostasi negli ultimi anni come uno dei simboli dell’eccellenza italiana per le sue bellezze naturali e artistiche, la Puglia svolge storicamente un ruolo di ponte tra est e ovest del mondo. Questa terra ha accolto nei secoli popoli, culture e religioni diverse che hanno lasciato un’eredità profonda sul suo territorio.

Il ruolo storico che la regione ha svolto per promuovere il dialogo ne fa un luogo ideale nel quale riunire i Leader del G7, delle Nazioni e delle Organizzazioni internazionali invitate per affrontare, insieme, le grandi questioni globali.

I Vertici precedenti in Italia

Quello che si terrà in Puglia sarà il settimo Vertice del G7 ospitato in Italia.