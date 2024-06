Pubblicità in concessione a Google

Tutta la regione Puglia è pronta ad accogliere i grandi capi di Stato e le delegazioni che arriveranno per partecipare al grande vertice mondiale. A Borgo Egnazia è tutto organizzato… e noi siamo pronti?

Carlo Caprino ci racconta come la città di Grottaglie potrebbe interessare alle delegazioni che accompagneranno i grandi capi di Stato: dall’uso dell’Aeroporto, ad una visita turistica Quartiere delle Ceramiche, passando per le meravigliose opere esposte nel Museo sito all’interno del trecentesco Castello Episcopio… fino alla possibilità di degustare un gelato appositamente dedicato al G7 in Puglia.

Guarda il video