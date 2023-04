Pubblicità in concessione a Google

Sono in corso le gare per aggiudicarsi i simboli, le sdanghe e le poste per i Riti della Settimana Santa a Taranto.

Dalle 18.30 si sta svolgendo la gara a San Domenico per il pellegrinaggio dell’Addolorata.

Pellegrinaggio Addolorata

Sdanghe 20.000 (nel 2022 euro 30.000, nel 2019 euro 111.000)

Troccola 23.400 (nel 2022 euro 23.100)

Croce dei Misteri 7.000 (nel 2022 euro 9.000)

Pesare 2000 (euro 13.000 nel 2022)

Prima croce 7500 (6500)

Seconda croce 6000 (5200)

Terza croce 3000 (5700)

Prima mazza 3000 euro (2.250 euro nel 2022, 2.050 euro nel 2019)

Seconda mazza 3200 euro(2.400 euro nel 2022, 1.600 euro nel 2019)

Terza mazza 3300 euro (2.400 euro nel 2022, 1.750 euro nel 2019)

Bastoncino 3000 euro (8.200 euro nel 2022, 9600 euro nel 2019).

Processione Misteri

Troccola 30.000 (nel 2022 euro 12.000)

Gesù Morto 87.000 (nel 2022 euro 70.000)

Addolorata 41.000 (nel 2022 euro 50.100)

Croce dei Misteri 15.400 (nel 2022 13.000)

Gonfalone 5500 (nel 2022 euro 7600)

Sacra Sindone 40100 (nel 2022 euro 36.200)

Crocifisso 35000 (nel 2022 euro 38.400)

La Cascata 20500 (nel 2022 euro 25.000)

Ecce Homo 10000 (nel 2022 euro 30.100)

