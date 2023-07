Pubblicità in concessione a Google

Un delizioso quanto ricercato gelato alla ricotta stregata è l’ultima sperimentazione di Enzo Iannacone, maestro gelatiere di Gelida Voglia e socio onorario dell’Associazione Gelatieri d’Italia.

La sua ultima creazione rende omaggio al famoso Liquore Strega, il leggendario distillato aromatizzato con 70 erbe è uno dei due protagonisti, l’altro è una genuina ricotta di pecora, dell’ultima delizia fuoriuscita dal laboratorio artigianale di Grottaglie.

Un trasporto di emozioni per questo gelato che sta letteralmente facendo innamorare il palato di chi lo sta scegliendo nel punto vendita nella centralissima Viale Matteotti, angolo via Parini, della città delle ceramiche e delle uve.

Il gelato al gusto di RICOTTA STREGATA è infatti prodotto con una genuina ricotta di pecora pura Sicilia e una leggera crema fatta con il famoso liquore Strega di Benevento, deliziato con della granella pralinata e cioccolato fondente 72%monorigine.

Un’altra invenzione di questo maestro gelatiere già vincitore del DUE CONI Gambero Rosso Eccellenze Gelaterie d’Italia 2023, un gusto creato per rendere omaggio al prestigioso premio letterario, che proprio in questi giorni ha decretato il vincitore annuale: Ada D’Adamo, vincitrice postuma del Premio Strega 2023 con Come d’aria.