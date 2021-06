Gelida Voglia, a Grottaglie il gelato genuino, di qualità e dal gusto autentico. “Materie prime locali e grande passione”

Il Gelato e la sua autentica lavorazione “artigianale” nel senso più nobile del termine, sono il frutto del lavoro appassionato di Vincenzo Iannacone, maestro gelatiere riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per la sua continua e laboriosa ricerca di qualità, gusto e innovazione. “Ho dei gusti semplicissimi; mi accontento sempre del meglio” lo affermava Oscar Wilde e Vincenzo, fondando a Grottaglie (Taranto) la sua GELIDA VOGLIA, ne metteva in pratica i valori: semplice genuinità, qualità, gusto autentico. Più che un’azienda, Vincenzo ha dato vita ad un progetto di creazione, distribuzione e valorizzazione della qualità alimentare.

Il gelato e la sua autentica lavorazione “artigianale” nel senso più nobile del termine, sono il frutto del lavoro appassionato di Vincenzo Iannacone, maestro gelatiere che da qualche anno, oltre ad Alessandria, Matera, Caserta, Hong Kong, ha aperto la sua Gelida Voglia anche nella città di Grottaglie.

Semplice genuinità, qualità, gusto autentico sono alcune delle qualità dei suoi gelati.

Come nasce Gelida Voglia

II progetto nasce a Venafro, piccolo e antico centro della provincia di Isernia: Vincenzo Iannacone a soli 19 anni ed inizia ad apprendere l’arte della gelateria.

Nel 1995, dopo aver messo il suo know-how al servizio delle migliori scuole gastronomiche italiane ed internazionali, si pone un nuovo obiettivo: creare un innovativo ed autentico prodotto artigianale.

Filiera cortissima per le materie prime

Latte, frutta, olio evo e miele sono tra i prodotti biologici certificati e controllati ed in vetta alle classifiche di qualità che vengono utilizzati per la preparazione dei gelati. Una filiera che oggi è praticamente a km zero.

Gusto Uva Vittoria o vino al Primitivo

Vincenzo sperimenta utilizzando anche i prodotti locali del territorio in cui opera. La continua e laboriosa ricerca di qualità, gusto e innovazione hanno permesso, per citarne alcuni, di produrre gelati all’uva Vittoria o al vino Primitivo.

Niente grassi idrogenati o additivi, ma Olio Evo biologico

Vincenzo elabora una propria ricetta in cui i grassi idrogenati e gli additivi chimici lasciano il posto all’olio extravergine di oliva biologico come componente grassa e agli zuccheri della frutta ed al miele proveniente da allevamenti certificati, per la dolcificazione.

Gusto alla birra o all’ortica

La ricerca di nuovi gusti arricchisce il panel arrivando a 40 categorie in estate e ben 24 in inverno: ce n’è per tutti i gusti, dai più tradizionali ai più innovativi e trasgressivi, qualche esempio: oltre ai gusti al primitivo ci sono quelli alla birra, al parmigiano reggiano, all’ortica e al ginepro e così via.

Il successo che il suo “semplice” prodotto ottiene tra i consumatori grandi e piccoli, lo sprona a mettere la sua ricetta e il suo modus operandi a disposizione di altri imprenditori alla ricerca della qualità.

Laboratorio a vista

Gelida Voglia rappresenta un’unicità nel suo genere perché riesce a standardizzare la qualità del gelato, ma anche di altri prodotti artigianali a supporto, come gli yogurt, i pancake, i waffel e le crepes, prodotti con la stessa attenzione alla qualità degli ingredienti.

Le gelaterie Gelida Voglia hanno sempre il laboratorio a vista, la qualità si deve poter osservare in tutte le sue fasi di produzione anche attraverso un monitor presente in tutte le gelaterie.

Gelida Voglia su MF

La laboratorio del gusto a Grottaglie

Negli anni, il lavoro di ricerca e divulgazione della qualità operato da Vincenzo, incontra importanti riconoscimenti gastronomici del settore ottenuti sul territorio nazionale ed estero e su più gusti delle sue preziose creazioni.

Per Gustare un gelato di Gelida Voglia è possibile farlo nel laboratorio del gusto in via Parini 2, nel salotto della città delle ceramiche. Qui Vincenzo ha aperto la sua impresa e investendo nel territorio.

“Gustare un gelato di Gelida Voglia, equivale ad intraprendere un viaggio nella bontà dei sapori semplici e genuini. Più che una degustazione, un viaggio emozionale che unisce la ricerca del gusto e della qualità delle materie prime ai veri valori dell’intraprendenza italiana.”

