La Celiachia non è una dieta per dimagrire, bisogna sfatare le diverse fake news che girato in rete. La celiachia è una condizione cronica la cui unica terapia oggi nota è una rigorosa alimentazione senza glutine che il paziente deve seguire per tutta la vita.

Gelida Voglia, con il laboratorio del gusto sito a Grottaglie, in provincia di Taranto, è stato ispezionato dagli ispettori dell’AIC ed inserito nella lista dei locali gluten free, dimostrando quindi particolare attenzione alle esigenze di chi è intollerante al glutine.

Il network di locali AFC, ove vengono serviti alimenti senza glutine, indica, tra gli altri, quelli della ristorazione, pizzerie, gastronomie, food truck, strutture ricettive, catering e sale ricevimento, laboratori artigianali e le gelaterie.

Protocollo di lavorazione dedicato per il Gelato senza Glutine

Enzo Iannacone, Cavaliere del Gelato, ha seguito passo dopo passo tutte le linee guida richieste. Ha ricevuto la visita degli ispettori che hanno constatato che tutto il processo per produrre il gelato senza glutine avviene secondo quanto stabilito dal Prontuario AIC degli Alimenti: dall’approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime alla preparazione e quindi servizio.

“Seguiamo tutte le indicazioni del Protocollo. Materie prime senza glutine con marchio Spiga Barrata, frutta e alimenti non a rischio per i celiaci vengono stoccati e identificati in scaffali dedicati. Per la preparazione solo processi produttivi che utilizzano ingredienti idonei al celiaco e al servizio: banco, carabine e palette dedicate. Oltre i coni specifici per chi lo preferisce alla coppetta”. Informa Iannacone.

Nel Prontuario sono raccolti, suddivisi per tipologia, sia prodotti specificamente formulati per celiaci e già pubblicati nel Registro del Ministero della Salute, sia prodotti di “consumo corrente” garantiti dalle aziende produttrici con un contenuto in glutine inferiore a 20 ppm (parti per milione o mg/kg), valore indicato dalla legge come la soglia limite per poter definire un alimento “senza glutine”.

Assortimento con ben 16 gusti, tutti senza glutine

Nel punto vendita Gelida Voglia a Grottaglie è presente un intero banco dedicato al Gelato senza Glutine: “Abbiamo un assortimento con ben 16 gusti, tutti senza glutine. Inoltre abbiamo anche i coni e cialde, confezionati singolarmente, assolutamente gluten free”, dichiara Iannacone, “siamo l’unica gelateria (ed attività del settore dolciario) di Grottaglie ad essere stati riconosciuti dall’Associazione Italiana Celiachia. Pensate che secondo quanto pubblicato dalla APP dell’AIC, sono solo quattro le Gelaterie “glutee free” in provincia di Taranto riconosciute dall’Associazione Italiana Celiachia. Gelida Voglia è una di queste, tra le poche in tutta la regione Puglia”.