Esistono due tipi di professioni legate al gelato, c’è il gelatiere e il gelataio. Alcuni credono che non vi siano differenze sostanziali ma la realtà dei fatti dimostra che invece sono due professioni diverse. Il gelataio si limita a vendere il prodotto. Il gelatiere produce e confeziona nel suo laboratorio artigianale il gelato. Sarà stato molto probabilmente questo uno dei motivi che hanno visto il Corriere della Sera indicare Gelida Voglia tra le 100 migliori gelaterie d’Italia. Il marchio del maestro gelatiere Enzo Iannacone ha riscosso questo importante riconoscimento alcuni anni fa. II progetto nasce a Venafro, piccolo e antico centro della provincia di Isernia: Vincenzo Iannacone a soli 19 anni ed inizia ad apprendere l’arte della gelateria.

Nel 1995, dopo aver messo il suo know-how al servizio delle migliori scuole gastronomiche italiane ed internazionali, si pone un nuovo obiettivo: creare un innovativo ed autentico prodotto artigianale.

Il gelato e la sua autentica lavorazione “artigianale” nel senso più nobile del termine, sono il frutto del lavoro appassionato di Vincenzo Iannacone, maestro gelatiere che da qualche anno, oltre ad Alessandria, Matera, Caserta, Hong Kong, ha aperto la sua Gelida Voglia anche nella città di Grottaglie in Via Parini 2.

Conoscenza approfondita sugli aspetti legate alla professione e filiera cortissima per le materie prime sono tra le principali caratteristiche del marchio Gelida Voglia.

Si stima che in Italia ci siano 39mila gelaterie (10.000 specializzate e 29.000 bar e pasticcerie con gelato artigianale), su questo lo storico quotidiano italiano formula ogni anno una classifica con le 100 gelaterie migliori d’Italia.

Esser presente tra le prime 100 in Italia è un riconoscimento importante per Gelida Voglia considerando che purtroppo in molti non conoscono ancora la differenza tra gelato e ice cream e tra gelato e gelato artigianale.

Latte, frutta, olio evo e miele sono tra i prodotti biologici certificati e controllati ed in vetta alle classifiche di qualità che vengono utilizzati per la preparazione dei gelati di Gelida Voglia, una filiera che oggi è praticamente a km zero: qualità che vengono apprezzate fin dalla prima degustazione.

Questo il maestro Iannacone lo capito fin da subito: la sua lungimiranza ha permesso di realizzare dei Laboratorio a vista nei punti vendita di Gelida Voglia: una unicità nel suo genere perché riesce a standardizzare la qualità del gelato mostrando le varie fasi della lavorazione anche di altri prodotti artigianali a supporto, come gli yogurt, i pancake, i waffel e le crepes, prodotti realizzati con la stessa attenzione alla qualità degli ingredienti.

La nomina tra le 100 migliori gelaterie d’Italia è l’ennesimo riconoscimento raggiunto dal marchio Gelida Voglia insieme, per citarne alcune, alla presenza sulla rivista del Gambero Rosso o sul quotidiano economico Milano Finanza.

Gustare un gelato di Gelida Voglia, equivale ad intraprendere un viaggio nella bontà dei sapori semplici e genuini. Più che una degustazione, un viaggio emozionale che unisce la ricerca del gusto e della qualità delle materie prime ai veri valori dell’intraprendenza italiana.

