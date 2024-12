Pubblicità in concessione a Google

La retrospettiva “RipArte da qui …” dell’artista Gennaro Orazio è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di arte.

Dopo il successo al Palazzo Ducale di Martina Franca, l’esposizione approda nella città natale dell’artista, Grottaglie, trasformando lo storico studio di Via Messapia 34/A in uno spazio di celebrazione e riflessione artistica. Questa mostra, aperta dal 14 al 26 dicembre 2024 e visitabile ogni giorno dalle ore 17.00 alle 20.00, rappresenta un’occasione unica per immergersi nella produzione artistica di uno dei protagonisti più significativi del panorama contemporaneo.

Il percorso artistico di Gennaro Orazio

La retrospettiva “RipArte da qui …” celebra la capacità di Orazio di intrecciare passato e presente, tradizione e innovazione.

I suoi dipinti, caratterizzati da un uso sapiente del colore e da una carica emotiva unica, raccontano storie che toccano temi universali e personali.

Attraverso un linguaggio artistico che spazia dall’astrazione all’espressionismo, Orazio invita lo spettatore a scoprire una nuova prospettiva sul mondo.

L’arte di Gennaro Orazio su tele, vasi e piatti

La maestria di Gennaro Orazio non si è limitata alla pittura su tela: l’artista ha esplorato con successo anche il mondo della ceramica.

I suoi lavori su vasi e piatti, nati in dialogo con la tradizione ceramica di Grottaglie, rappresentano un perfetto connubio tra arte e artigianato.

Queste opere, uniche nel loro genere, rivelano la sua capacità di reinventare materiali e forme, trasformando oggetti di uso quotidiano in autentiche opere d’arte.

Le opere pubbliche di Gennaro Orazio

L’impegno di Orazio nel lasciare un segno tangibile nel territorio si riflette nelle sue numerose opere pubbliche. Tra queste:

Pannello in ceramica a basso rilievo raffigurante il Leone di San Marco, realizzato per l’Ospedale Civile di Grottaglie.

Tela “Madonna del Carmelo”, custodita nella Congrega Madonna del Carmine.

Pannelli in ceramica raffiguranti scene della vita di San Francesco d’Assisi, visibili sull’ex convento delle Suore Stimmatine.

Pannello decorativo in ceramica sulla facciata dell’Istituto Statale d’Arte di Grottaglie.

Manufatti in maiolica policroma esposti nel Museo dell’Istituto Statale d’Arte.

Logo su mattonella per il Liceo Scientifico G. Moscati e una collezione di piatti e formelle in maiolica policroma presso il Convento di San Francesco di Paola.

Pannello decorativo in ceramica composto da 49 mattonelle, custodito nell’Aula Magna del Liceo Moscati.

Opera pittorica ad acquerello esposta presso il Centro di Spiritualità “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo.

Un invito a visitare la mostra

“RipArte da qui …” non è solo una retrospettiva: è un viaggio nelle emozioni, una celebrazione della creatività e un omaggio alla bellezza dell’arte.

Visitando la mostra nello storico studio di Via Messapia 34/A, sarà possibile entrare nel cuore pulsante della produzione artistica di Orazio e scoprire come le sue opere siano riuscite a intrecciare passato, presente e futuro.

Le opere della mostra sono state selezionate da Mons. Pietro Amato, già Direttore dei Musei Storici del Vaticano.

Non perdere l’occasione di lasciarti ispirare da un artista che ha saputo trasformare la sua visione in un’eredità duratura. La mostra è aperta tutti i giorni dal 14 al 26 dicembre, dalle ore 17.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale: www.oraziogennaro.it.