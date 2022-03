Pubblicità in concessione a Google

Passaggio di testimone alla Presidenza dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto. Il nuovo presidente, eletto con voto unanime, è l’ingegner Gigi De Filippis, già consigliere delegato alla Commissione Industria e alla Commissione Formazione. Succede al dimissionario Patronelli.

E’ quanto comunica l’ente.

“Patronelli ha scelto di lasciare il suo incarico per ragioni di opportunità, alla luce della imminente campagna elettorale che lo vedrà direttamente coinvolto nella città capoluogo.

Una scelta, quella di passare il testimone, apprezzata e condivisa dall’intero Consiglio che ha ringraziato il presidente uscente per il costante impegno profuso in questi anni che ha trovato, in questo passo indietro di alto profilo istituzionale e professionale, il giusto finale di un importante e proficuo percorso comune.”