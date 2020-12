Nella settimana in cui si celebra la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” arriva a Francavilla Fontana uno strumento che consentirà la fruizione del patrimonio artistico-architettonico anche alle persone con deficit visivo.

Si tratta della mappa tattile di Castello Imperiali che sarà installata nell’atrio del luogo simbolo di Francavilla Fontana.

“L’installazione della prima mappa tattile nella sede del Comune, che garantirà la piena fruibilità del più importante edificio cittadino alle persone cieche, è non solo un segnale simbolico e concreto di attenzione ad un tipo di disabilità come quella visiva, troppo poco conosciuta e tutelata – spiega l’Assessore ai Diritti Civili Sergio Tatarano – ma è anche il primo atto pratico di accoglimento delle indicazioni del PEBA, in fase di approvazione. Continuiamo nel nostro cammino inclusivo per una Città di tutte e tutti”.

La mappa sarà presentata sabato 5 dicembre alle ore 10.30 nel corso di una breve cerimonia a cui prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore ai Diritti Civili Sergio Tatarano, il Presidente della sezione brindisina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Consigliere Comunale Fabio Montefiore, promotore dell’iniziativa.