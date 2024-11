Pubblicità in concessione a Google

L’Istat lancia una serie di iniziative e presenta nuovi strumenti informativi sul tema degli incidenti stradali in Italia, includendo i dati preliminari del primo semestre 2024 e approfondimenti regionali sui dati del 2023.

In occasione della Giornata internazionale per le vittime della strada (17 novembre 2024), l’Istat intende supportare la comunità scientifica e i decisori pubblici con strumenti analitici utili e sottolineare l’importanza dell’uso della statistica ufficiale per sviluppare politiche di sicurezza stradale, migliorare i controlli, promuovere la formazione e sensibilizzare a comportamenti responsabili degli utenti della strada.

Negli ultimi anni, per rendere i dati più accessibili e migliorare la comunicazione, l’Istat ha innovato i metodi di diffusione, offrendo informazioni aggiornate, arricchite e adattabili a diverse esigenze. Accanto agli strumenti tradizionali (come il DataWarehouse IstatData, i file di microdati per la ricerca e quelli ad uso pubblico), sono ora disponibili infografiche dettagliate e un portale cartografico per un’esperienza più immediata e interattiva.

Oltre a questi prodotti, l’Istat partecipa attivamente a eventi, anche in collaborazione con altre organizzazioni, per promuovere la consapevolezza e l’azione in tema di sicurezza stradale.

Giornata internazionale per le vittime della strada

La Giornata internazionale per le vittime della strada è un evento annuale dedicato a ricordare le persone che hanno perso la vita o subito gravi lesioni a causa di incidenti stradali. Viene celebrata la terza domenica di novembre ed è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2005.

Obiettivi principali della giornata:

Ricordare le vittime: Onorare la memoria di coloro che sono morti a causa di incidenti stradali e sostenere i sopravvissuti e le loro famiglie. Sensibilizzare l’opinione pubblica: Accrescere la consapevolezza sull’importanza della sicurezza stradale e sull’impatto devastante degli incidenti, non solo sulle vittime ma anche sulle loro comunità. Promuovere la prevenzione: Sottolineare la necessità di interventi concreti per prevenire gli incidenti, attraverso politiche di sicurezza, controlli più rigorosi e campagne di educazione stradale. Supportare il cambiamento: Incoraggiare governi e organizzazioni a lavorare per migliorare le infrastrutture, rafforzare la legislazione e promuovere comportamenti responsabili.

Significato

La giornata è un’occasione per riflettere sull’importanza della responsabilità individuale e collettiva nella riduzione degli incidenti stradali. È anche un momento di solidarietà con le famiglie colpite, che spesso affrontano gravi conseguenze emotive, economiche e sociali.

Ogni anno, eventi e campagne vengono organizzati a livello locale e internazionale per commemorare la giornata, con il coinvolgimento di governi, associazioni e comunità.