In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2023 che ricorre venerdì 17 novembre, Asl Taranto celebra l’evento con una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni sulle nascite pretermine, che avvengono cioè prima della 37esima settimana di gestazione.

Il tema della Giornata mondiale giunta quest’anno alla sua 15esima edizione, è “gesti semplici, GRANDI RISULTATI: contatto immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque”, basato sul concetto che sono a volte i gesti piccoli che ognuno di noi può fare a realizzare grandi risultati. Per l’occasione, gli ospedali del Santissima Annunziata a Taranto e il San Pio di Castellaneta accendono i riflettori sulla tematiche illuminandosi di viola per una notte.

In particolare, al Santissima Annunziata di Taranto: l’associazione “Delfini e Neonati – A. De Cataldo ETS” in collaborazione con la struttura TIN e Neonatologia diretta dalla dottoressa Lucrezia De Cosmo, sarà in corsia con il Gruppo d’Ascolto dei genitori che hanno già vissuto l’esperienza della prematurità, per stare accanto ai neo genitori donando loro conforto e un kit di benvenuto al mondo per i piccoli e le piccole. Inoltre, l’associazione L’Angelo Farfalla di Melendugno donerà alla struttura una lampada per la fototerapia.

Al San Pio di Castellaneta, invece, venerdì 17 novembre alle ore 10:30 nell’androne al piano terra dell’ospedale si svolgerà la premiazione del concorso “La prematurità per me è…”, organizzato dalla SIN (Società Italiana Neonatologia) e Vivere ETS (Coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia) per piccoli creativi prematuri e non, al quale hanno partecipato gli studenti dell’istituto Pascoli Giovinazzi di Castellaneta e dell’istituto comprensivo G. Calò di Ginosa. L’ospite speciale dell’evento è il top model di fama internazionale Fabio Mancini, che interviene come testimonial leader europeo per i giovani.