In occasione della Giornata Mondiale della Vista, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre docenti e studenti dell’indirizzo Ottico offriranno controllo degli occhiali e screening visivo gratuito. Il Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto presente per sensibilizzare sull’importanza di corretti stili di vita e controlli periodici.

L’occhio pesa appena lo 0,27% del corpo umano ma riceve più dell’80% delle informazioni che ci giungono dall’ambiente, per questo preservare le sue funzionalità è importantissimo. Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia e il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media. La prevenzione è il modo migliore per conservare la vista: quasi tutte le malattie dell’occhio possono infatti essere gestite, se individuate in tempo.

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra come ogni anno il secondo giovedì di ottobre, il Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto parteciperà all’iniziativa “Progetto Benessere della Persona” organizzato dall’Istituto Liside di Taranto con l’Unione Italiana Ciechi. Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre dalle ore 15:30 alle 18, presso la sede della scuola in Via Ancona, 91, i docenti e gli studenti dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari articolazione arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” saranno a disposizione per un controllo degli occhiali e uno screening visivo gratuito, per sensibilizzare le persone sull’importanza dei controlli periodici indispensabili per individuare precocemente eventuali problemi della salute dell’occhio. La presenza del Dipartimento di Prevenzione evidenzia la continua collaborazione con le scuole per raggiungere l’obiettivo comune di promozione della salute.

“Quasi tutte le malattie dell’occhio possono essere gestite se individuate in tempo ma allo stesso tempo in alcune la perdita della vista è lenta, graduale e senza sintomi: quando ci si accorge del problema, il danno è ormai avanzato e irreversibile – ha affermato il direttore generale ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco – Per questo è fondamentale sottoporsi a visite periodiche e attuare i comportamenti corretti per preservare la salute dei nostri occhi. La prevenzione è fondamentale e siamo orgogliosi dell’invito dell’Istituto Liside, che ha voluto organizzare un’occasione fondamentale di sensibilizzazione.”

Le due giornate fanno parte del “Progetto Benessere della Persona” dell’Istituto Liside che proseguirà con l’organizzazione di altre giornate dedicate alla prevenzione della salute e alla cura della persona: a novembre, il 18 una giornata dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a cura di docenti e studenti dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, e il 25 contro la violenza di genere, a cura di studenti e docenti dell’indirizzo Grafica e comunicazione; mentre ancora da definire la data per la giornata della Prevenzione dentaria, a cura di studenti e docenti dell’indirizzo Odontotecnico.