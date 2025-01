Pubblicità in concessione a Google

“Questa mattina sono stati consegnati al Comune alcuni blocchetti di biglietti omaggio. La distribuzione è stata avviata immediatamente: le assistenti sociali stanno contattando direttamente le famiglie seguite, motivo per cui invitiamo i cittadini a non recarsi presso gli uffici per richiedere i biglietti.”

A darne notizia Ida De Carolis, Assessora alle Politiche sociali, della famiglia e Pari Opportunità del Comune di Grottaglie, informando la comunità sui biglietti gratuiti che i giostrai hanno messo a disposizione per il luna park della festa di SAN CIRO.

“Come ogni anno, in occasione della festa patronale, i giostrai presenti a Grottaglie si sono distinti per la loro generosità, offrendo gratuitamente dei biglietti omaggio all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Grottaglie. Grazie a questo gesto solidale, alcune famiglie con figli seguite dai Servizi Sociali potranno vivere un momento di festa e spensieratezza.”

Informa De Carolis.

“Ricordiamo che i biglietti verranno distribuiti esclusivamente alle famiglie seguite dai Servizi Sociali, seguendo criteri stabiliti in base alle particolari situazioni familiari, con una prioritaria attenzione alle famiglie numerose. Purtroppo, a causa della disponibilità limitata, non sarà possibile soddisfare tutte le famiglie seguite dai nostri servizi. Confidiamo nella comprensione di tutti e ribadiamo che la distribuzione avverrà in maniera equa e trasparente.”

Puntualizza l’assessora.

“Precisiamo inoltre che i biglietti omaggio non vengono concessi unicamente al Comune di Grottaglie, ma anche ad altre organizzazioni, per i quali non abbiamo informazioni sui criteri di distribuzione adottati. Questa precisazione vuole garantire una comunicazione chiara e trasparente nei confronti della cittadinanza circa l’utilizzo dei biglietti che con grande sensibilità e generosità vengono messi a disposizione dalla comunità dei giostrai al Comune di Grottaglie”.