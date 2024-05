Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno anche a Villa Castelli. Nella piccola cittadina, oltre alle Europee, si voterà anche per le amministrative.

Giovanni Barletta si propone per il bis: sarà nuovamente candidato sindaco a Villa Castelli. Domenica 5 maggio, sarà inauguato il comitato elettorale. Nel corso dell’inaugurazione, sarà presentata la candidatura di Giovanni Barletta. Il sindaco uscente di Villa Castelli si ripropone per le elezioni con la sua squadra e un programma frutto dell’esperienza e del lavoro amministrativo condotto in questi anni, ma anche proiettato al futuro, con nuovi obiettivi e progetti per Villa Castelli. La lista “Diventerà Bellissima”, composta da 12 candidati consiglieri, sarà presentata domenica 12 maggio, alle ore 21, nella sede dello stesso comitato elettorale.