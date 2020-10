Venerdì 9 ottobre 2020 la Città di Grottaglie sarà interessata dal passaggio della carovana rosa del Giro d’Italia. In base alle richieste dell’organizzatore della manifestazione, della Prefettura e della Questura di Taranto al fine di tutelare l’ordinato e tranquillo svolgimento della manifestazione e salvaguardare, al contempo, l’incolumità pubblica e privata è stato emesso provvedimento sul transito e la sosta dei veicoli.

Nello specifico, l’ordinanza n. 141 del 7 ottobre 2020 dispone:

– DI ISTITUIREil DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA, con rimozione coatta per tutti i veicoli in Piazza Verdi (lato Via Marconi), nel tratto compreso tra Via Giordano e Via Leoncavallo, dalle ore 17:00 del 8 ottobre 2020 alle ore 20:00 del 9 ottobre 2020 ;

– DI ISTITUIREil DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli, al passaggio della manifestazione ciclistica denominata “Giro d’Italia E-Bike”, nelle seguenti strade e piazze: Piazza Verdi, Via Marconi, Viale Matteotti, Piazza Principe di Piemonte, Via Colombo, Via Milano, Via Madonna di Pompei, sino al cavalcavia che adduce alla Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche;

– DI ISTITUIRE il DIVIETO di SOSTA, con rimozione coatta per tutti i veicoli, dalle ore 07:00 sino a cessate esigenze nelle seguenti strade: Via Partigiani Caduti, Piazza 4 Novembre, Via Ennio, Via Madonna di Pompei sino al cavalcavia che adduce alla Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche;

– DI ISTITUIREil DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli dalle ore 11:00 sino a cessate esigenze del 9 ottobre 2020 nelle seguenti strade: ex S.S. 7 – Strada Provinciale San Giorgio Jonico – Grottaglie, nel tratto rientrante nel territorio del Comune di Grottaglie, in entrambi i sensi di marcia, Via Partigiani Caduti, Piazza 4 Novembre, Via Ennio, Via Madonna di Pompei sino al cavalcavia che adduce alla Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche;

– DI INIBIRE l’accesso alla S.S. 7 Brindisi – Taranto, in entrambi i sensi di marcia, dagli ingresso Grottaglie Centro/Aeroporto, Grottaglie Paparazio, Grottaglie Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche 11:00 sino a cessate esigenze del 9 ottobre 2020 ;

– DI CONSENTIRE il transito ai soli MEZZI di SOCCORSO provenienti e diretti all’Ospedale San Marco, sino al passaggio della manifestazione ciclistica, in Piazza 4 Novembre, individuato quale unico punto di transito dalla parte est alla parte ovest di Grottaglie e viceversa;

– DI individuare il seguente PERCORSO ALTERNATIVO, sia per i mezzi di soccorso provenienti e diretti all’Ospedale San Marco sia per gli altri utenti della strada, quale unico collegamento tra la parte est e la parte ovest di Grottaglie:

● in uscita dall’Ospedale: svolta a sinistra su Via S.G. Pignatelli e proseguire sulla successiva Via Lecce (percorrendola tutta), svolta a sinistra su Via La Sorte e percorrere sino al semaforo, svolta a destra su Viale Gramsci e percorrere sino al semaforo, svolta a sinistra su Via Messapia e proseguire sulla successiva Via Padre D’Amuri, svolta a destra su Via Dei Pini, svolta a destra su Contrada Eredità (Via dei Pioppi) percorrendola tutta, svolta a destra su Via Madonna di Pompei sino allo sbarramento del percorso gara, svolta a sinistra sulla complanare parallela della SS. 7, da quel punto in poi si accede a tutta la parte est di Grottaglie, rispetto al percorso di gara che taglia in due il territorio.

● in ingresso all’Ospedale: percorso inverso.

Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie