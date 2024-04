Pubblicità in concessione a Google

In previsione dell’imminente “Giuramento Interforze” che si svolgerà mercoledì 17 aprile nello splendido scenario della Rotonda del Lungomare di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci ha attivato, per domani, 16 aprile, e per la giornata in cui sarà celebrata la cerimonia, il Centro Operativo Comunale (COC), organo di gestione di emergenze e di appuntamenti per i quali si prevede non solo una grande affluenza di persone, ma anche la presenza di alte autorità dello Stato e militari.

Proprio allo scopo di garantire la corretta esecuzione di tutte le procedure necessarie a far sì che la manifestazione, evento che rappresenta un momento significativo per le Forze Armate e per la comunità di Taranto, si svolga con la massima sicurezza ed efficienza, questa mattina i componenti del COC hanno tenuto una riunione per l’organizzazione delle attività spettanti a ciascuna funzione di supporto attivata.

Giuramento Interforze Taranto

Nel corso dell’incontro è stato illustrato sia il piano dell’Unità di coordinamento, sia la pianificazione delle attività indispensabili per assicurare il controllo della situazione. Infatti, va ricordato che il Centro Operativo Comunale è l’organo di gestione che viene attivato per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza. Composta da tecnici, volontari, dipendenti della pubblica Amministrazione e, all’occorrenza, da Vigili del Fuoco e Croce Rossa, questa struttura si muove seguendo precisi automatismi ed ha compiti specifici necessari per porre in essere tutte quelle azioni fondamentali per affrontare e superare i momenti di crisi che potrebbero presentarsi nel corso di eventi. Nella sua veste di rappresentante di Governo, è il sindaco a coordinare le operazioni e ad assumere le decisioni necessarie, avvalendosi della collaborazione di tutte le figure necessarie, ed in particolare, dei funzionari del COC.

Ministro Crosetto a Taranto

Giuramento solenne interforze, mercoledì Crosetto a Taranto. Insieme allievi marescialli della Marina e allievi carabinieri #ANSA https://t.co/CydZxxaYgI — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) April 15, 2024

Attivati i parcheggi nella Caserma Mezzacapo e alla Stazione Torpediniere

In relazione al Giuramento solenne interforze che si terrà sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III, al fine di limitare i disagi connessi alla riduzione dei posti auto nelle vie interessate dalle prove della manifestazione, l’Amministrazione Comunale attiverà, di intesa con la Marina Militare, le aree di sosta gratuite presso la Caserma Mezzacapo e presso la Stazione Torpediniere.

Giovedì 11 aprile sarà disponibile dalle ore 14.00 alle ore 24.00 la Caserma Mezzacapo, mentre la Stazione Torpediniere sarà attivata dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00.

Nelle giornate di lunedì 15 aprile e di martedì 16 aprile saranno disponibili per l’intera giornata, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, sia la Stazione Torpediniere che la Caserma Mezzacapo.

Ricordiamo che l’accesso per la Stazione Torpediniere è ubicato alla fine della Rampa Leonardo da Vinci a cui si accede da Via Roma, in pratica la strada in discesa che porta alla banchina del Canale navigale dal lato del Borgo umbertino: Negli orari di apertura Kyma Mobilità metterà a disposizione degli automobilisti un servizio gratuito di bus navetta che collega nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura.

L’auspicio è che l’attivazione di queste due aree di parcheggio, con la capacità complessiva di circa 400 posti/auto, contribuisca a ridurre i disagi connessi all’importante manifestazione che si terrà sulla Rotonda del Lungomare.

Variazione Permessi di sosta

In relazione alla cerimonia del giuramento solenne interforze che si terrà mercoledì 17 aprile sulla Rotonda del Lungomare, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 aprile i titolari di permesso per residenti zona A e zona B e gli abbonati per la zona A, la zona B e la zona A+B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso.

Variazioni Percorsi Bus

In relazione alla cerimonia del giuramento solenne interforze che si terrà mercoledì 17 aprile sulla Rotonda del Lungomare, è stata interdetta la circolazione veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra corso Due Mari e piazza Ebalia, su via Principe Amedeo e su via De Cesare: dalle ore 20.00 nelle giornate di giovedì 11 e di lunedì 15 aprile, e dalle ore 07.:00 alle ore 14.00 nelle giornate di martedì 16 e di mercoledì 17 aprile. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane di Kyma Mobilità subiranno variazioni, qui di seguito riportate:

Giovedì 11 e Lunedì 15 aprile 2024 (dalle ore 20:00 alle ore 24:00)

Martedì 16 e Mercoledì 17 aprile 2024 (dalle ore 07:00 alle ore 14:00)

Linea 1/2 (direzione CIMINO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

Linea 3 (direzione CIMINO): da via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linea 5 (percorso circolare): da via Crispi svolta a sx per via Oberdan quindi svolta a sx per via Regina Elena e riprende il percorso di ritorno verso via Consiglio.

LINEA 6 (Porto Mercantile – Lago di Nemi): dalla Stazione FF.SS. svolta a dx per il Cavalcavia; S.S. 7ter; Ponte Punta Penna; via Magnaghi; via Cugini; sx via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini); a sx via Oberdan per riprendere il consueto percorso.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile (Cimitero domenica 24) – imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 21 (per PORTO MERCANTILE): da via Oberdan svolta a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 14 (per PORTO MERCANTILE): da via Oberdan svolta a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Corse “APPIA”: seguiranno il percorso via Ponte di Punta Penna previsto per le rispettiva linee di riferimento (1/2 – 3 – 8 – ecc.)