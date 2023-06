Pubblicità in concessione a Google

Ieri pomeriggio si è svolto il congresso cittadino del Partito Democratico che ha eletto all’unanimità, per acclamazione, segretario cittadino Giuseppe Guarini.

Ha dichiarato il nuovo segretario Pd di Grottaglie Giuseppe Guarini: “Dobbiamo riprendere un lavoro che ci porti ad essere pronti a guidare ancora una volta Grottaglie verso nuovi obiettivi di sviluppo e di crescita, tentando di migliorare sempre di più la qualità della vita della nostra comunità. Per farlo, dobbiamo essere capaci di costruire alleanze, di promuovere intese, di essere elemento di traino per gli altri, preoccupandoci però di non smarrire mai la nostra identità e la nostra vocazione progressista. Ai cittadini vogliamo dire che siamo stati e ritorneremo ad essere protagonisti”.

Sono stati eletti componenti del direttivo del circolo: Giuseppe Vinci, Anna Rita Palmisani, Angelo Nisi, Palma Rosa Rizzo, Aurelio Galiandro, Stefania Lupo, Carlo Trani, Felisia Perrulli, Leonardo Aversa, Alessandra Alò, Aurelio Marangella, Michela Danucci, Rocco Barletta, Mariacarmela Palmieri, Francesco Montedoro, Grazia Santoro, Ciro Intermite, Vittoria de Tommaso, Francesco Italo Spagnulo, Ermelinda Piccolo, Giuseppe Ciniero, Sara Sgobbio, Vincenzo Giuseppe Palmisani, Liliana Ciniero.