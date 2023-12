Gli auguri del sindaco Ciro D’Alò alla Città di Grottaglie: “Buon Natale e felice anno nuovo”

Pubblicità in concessione a Google

Come di consueto e come da tradizione il sindaco di Grottaglie raccoglie l’invito di Gir per gli auguri di Buon Natale e fine e inizio anno nuovo a tutta la cittadinanza. Una lunga chiacchierata con Carlo Caprino affrontando tanti temi: dai cantieri, ai comparti C, ai tributi, al bilancio, all’aeroporto, i voli civili, i ceramisti, l’uva da tavola, il magazzino del freddo, assunzione di personale e tanto altro. Diverse le novità e gli annunci fatti dal primo cittadino, compreso il suo futuro politico. Appuntamento a domenica, 24 dicembre, dalle ore 14.45.

Pubblicità in concessione a Google