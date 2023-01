Pubblicità in concessione a Google

I primi movimenti del braccio sono un segnale di forza e speranza per una giovane mamma della provincia di Taranto, che, mentre era in gravidanza (alla 35esima settimana) cinque mesi fa, fu ritrovata svenuta priva di conoscenza in casa a causa della rottura di una malformazione artero-venosa cerebrale.

Intubata e stabilizzata a Taranto giunse al Policlinico di Bari. La donna paralizzata ed in coma riuscì a portare a termine la gravidanza. Dopo cinque mesi “grazie alla riabilitazione”, la paziente “con emiplegia e afasia, appare molto ben avviata a un percorso di riconquista delle normali attività”.

Partorì paralizzata e in coma, per 23enne inizio nuova vita. Il bambino sta bene, donna in fase recupero funzioni cognitive #ANSA https://t.co/Gmi4VXuCvf — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) January 3, 2023