Grande festa di San Ciro anche a Villa Castelli. Tra gli eventi la Processione e l’Accensione della Focra

Villa Castelli ritorna a commemorare San Ciro a distanza di ben 10 anni.

Pronto il programma civile e religioso in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore del nostro Compatrono San Ciro: medico, eremita e martire.

A darne comunicazione Francesco Ligorio.

Programma festa di San Ciro a Villa Castelli

Si inizia giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024 con il Solenne Triduo di predicazione e preghiera e ogni sera alle ore 18:00 la celebrazione della Santa Messa.

Sabato 3 febbraio, giorno che anticipa la Festa, ci sarà alle ore 20:00, ritorna come da tradizione l’accensione della Focara in via Kalivia, nel lotto antistante il Parco Madre Teresa di Calcutta.

Domenica 4 febbraio, giorno dei Festeggiamenti, si inizia alle ore 7:30 con la prima Santa Messa. Subito dopo dalle 8:30 alle ore 12:00 con la donazione del sangue a cura dell’Avis di Villa Castelli.

Sempre a partire dalle ore 8:30 sparo dei colpi scuri e alle ore 10:00 celebrazione della Solenne Santa Messa. Al termine, dalle ore 11:00 Solenne Processione per alcune vie del paese con il simulacro ligneo di San Ciro, venerato nella Chiesa Matrice San Vincenzo de’ Paoli.

Il percorso sarà: via Margherita di Savoia, via Ceglie, via Dante Alighieri, via Giacomo Matteotti, via IV Novembre, via San Giuseppe, via Guglielmo Marconi, via Fratelli Bandiera, Piazza Municipio e Corso Vittorio Emanuele II.

Una volta giunti in Piazza Municipio, intorno alle ore 12:00 ci sarà la benedizione dei medici, infermieri e operatori socio sanitari da parte del Parroco Don Antonio Andriulo.

I Solenni Festeggiamenti termineranno con l’ultima Solenne Santa Messa delle ore 19:00.

La prima domenica di febbraio a Villa Castelli si è sempre festeggiato San Ciro: medico, eremita e martire. Sin dal passato i villacastellani sono legati alla storia di questo Santo soprattutto perché il 31 Gennaio 1952, esattamente 72 anni fa, durante la processione in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Ciro che assieme alla Madonna della Mutata e San Francesco de Geronimo è uno dei tre Patroni di Grottaglie, un bambino di cognome Ligorio o Sussa fu miracolato.

Per queste motivazioni tra i due comuni ci sono stati sempre dei momenti di pellegrinaggio.

Due simulacri di San Ciro a Villa Castelli

A Villa Castelli sono conservati due simulacri che lo raffigurano. Quello in cartapesta è opera del maestro cartapestaio Salvatore Bruno (Lecce 1893 – Bari 1987), collocato in una nicchia della Chiesa Vecchia mentre il simulacro proveniente dalle botteghe del Trentino Alto Adige, in legno di Ortisei (BZ), è datato al 1968 ed è venerato nella Chiesa Matrice.

Negli anni ’50 alcuni cittadini portarono questo culto nella comunità di Villa Castelli. Il simulacro in cartapesta è a devozione di Antonio Giovane – anno 1957 come riportato sulla base.

Durante gli anni ’60-’70-’80 si svolgeva una sorta di “gara” tra chi realizzava il falò più grande nei vari rioni del paese, subito dopo si accendeva la grande Pira in via Kalivia e recentemente sulla via provinciale per Francavilla – zona artigianale.

La Festa era organizzata grazie alla collaborazione di medici e infermieri di Villa Castelli.