Iniziare il nuovo anno nelle piazze, con la musica e in allegria? Certo! Del resto, è una tradizione che si ripete da tempo, ma poterlo fare poco più di venti ore dopo lo scoccare della mezzanotte rappresenterà una novità assoluta. La stessa che i pugliesi potranno sperimentare proprio con l’avvio del 2025 proseguendo così i festeggiamenti discostandosi da schemi ampiamente collaudati. La scelta di salutare in tal modo il primo gennaio è stata resa nota questa mattina presso la sede della Regione Puglia nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente Michele Emiliano e dei rappresentanti delle cinque Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di provincia. Per l’Ente civico di Taranto ad aver partecipato all’incontro con i media è stato l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Angelica Lussoso, che ha accolto con favore l’iniziativa.

“Abbiamo deciso di dare il benvenuto al 2025 con Capodanni di Puglia -ha commentato l’assessore Lussoso– scegliendo una location iconica che si affaccia sul mare, la bellissima piazza Municipio, alle porte della nostra città vecchia. La volontà di organizzare un appuntamento musicale pubblico il 1° gennaio è maturata perché nelle tradizioni della nostra città, la sera del primo dell’anno ci si riversa nelle strade del borgo e del centro storico per scambiarsi gli auguri e trascorrere qualche ora insieme, tra parenti e amici. A differenza del 31, dove vi sono due culture, quella di trascorrere in modo tradizionale l’ultimo dell’anno in casa, in famiglia, oppure in locali in cui vengono organizzati i veglioni.”

“È un modo per concentrare l’attenzione sul nostro bellissimo centro storico -ha proseguito l’assessore- che in questi mesi è stato protagonista di quella che mi piace definire “una rivoluzione turistica ed economica”, resa possibile grazie a quello che si è rivelato un lavoro sinergico tra amministrazione e operatori economici e culturali territoriali. Ad esibirsi in piazza a partire dalle 20.30 saranno i Dirotta su Cuba e Mario Venuti.”

L’iniziativa “Capodanni di Puglia”, per la quale si è registrata nel pomeriggio l’approvazione da parte della Giunta comunale di Taranto, è una misura interamente finanziata da “Aret Pugliapromozione” ed appositamente ideata per consentire ai capoluoghi di affrontare positivamente la destagionalizzazione con quello che dovrà rivelarsi un supporto al lavoro che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci sta portando avanti ai fini del potenziamento turistico della nostra città.