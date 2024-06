Pubblicità in concessione a Google

“Quante emozioni e quante attestazioni di stima stiamo ricevendo per il nostro Gelato al G7: dopo la RAI, Mediaset, le tv locali e i principali Media della carta stampata sono stato intervistato niente di meno che dalla BBC, il network mondiale più importante.”

E’ quanto dichiara emozionato il cavaliere del Gelato Enzo Iannacone.

“Vedere la mia foto e quella del nostro gelato nello speciale che parla del G7 insieme alle foto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di Papa Francesco è davvero emozionante. “

Per rendere omaggio al 50° vertice mondiale, Enzo Iannacone, ha creato, nel suo laboratorio del gusto di Grottaglie (TA), una golosità dedicata ai grandi Capi di Stato che si ritroveranno a Borgo Egnazia.

“E’ stato un onore per me esser intervistato da Mark Lowen, giornalista britannico, corrispondente di BBC a Roma. Siamo felici, davvero entusiasti di tanto successo: il nostro non è solo un gelato ma un viaggio emozionale, un trasporto di sapori della tradizione dolciaria pugliese dedicato ai grandi Capi di Stato.”

“Vi invito a leggere la mia intervista (in inglese chiaramente), nello speciale che la BBC ha dedicato oggi al G7: https://www.bbc.com/news/articles/c888jmpv2pko“

Il Gelato al G7 in Puglia

“Si tratta di un’omaggio ai grandi capi di Stato e alle delegazione che arriveranno nella nostra regione. Un gelato formato da sette palline: una per ogni Paese membro del forum. Ho voluto sperimentare le materie prime locali e la grande tradizione dolciaria pugliese per offrire sette autentici bon bon che abbracciano l’intera Puglia, pronti a soddisfare i palati più esigenti”.

E’ quanto dichiara Iannacone, maestro gelatiere fresco della riconferma per il 2024 dell’ambito Due Coni Gambero Rosso Eccellenze Gelaterie d’Italia.

“Biscotto di Ceglie Messapica, Sospiro di Bisceglie, Colombino di Manduria, Mandorla di Toritto, Cupeta Salentina, Caciocavallo ubriaco di Martina Franca, Ciliegia Ferrovia di Turi. Sono questi i sette gusti che formano il Gelato al G7 in Puglia. Sette palline delicatamente adagiate su una bellissima coppa forgiata dalle abili mani di maestri d’arte nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie. Un gelato che emoziona ad ogni assaggio”.