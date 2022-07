Pubblicità in concessione a Google

L’opposizione non ci sta e attacca l’amministrazione D’Alò sullo stato di degrado in cui si trova Piazza San Francesco De Geronimo, luogo simbolo della città di Grottaglie. Non soddisfatti della risposta dell’assessore delegato al ramo, i cinque consiglieri di opposizione hanno mutato l’interrogazione in mozione.

La nota integrale