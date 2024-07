Grave Incendio anche a Grottaglie, a fuoco zona dietro alla scuola Sturzo

Pubblicità in concessione a Google

“Ieri sera purtroppo anche il nostro comune è stato colpito da un grave incendio nella zona di Don Luigi Sturzo.” A darne comunicazione il sindaco di Grottaglie.

“La situazione è stata particolarmente critica, aggravata dall’impegno dei vigili del fuoco dell’intera provincia nella gestione di un vasto incendio nella zona di Lido Silvana. Questa concomitanza ha impedito un intervento tempestivo a Grottaglie.Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine ai nostri vigili, agli operatori della Teorema intervenuti e tanti volontari che, con grande dedizione e professionalità, sono intervenuti prontamente per aiutarci in questo momento di emergenza. Il loro supporto è stato fondamentale per contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti.”