Green pass, domenica a Grottaglie sit-in per chiederne l’abolizione

Anche a Grottaglie, come in altre città italiane, alcuni cittadini chiedono l’abolizione del cosiddetto “green pass”, ovvero la certificazione nata su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

Cosa è il Green Pass

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

– Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione)

– Essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Il Regolamento europeo sulla Certificazione è entrato in vigore il 1 luglio 2021 in tutti i Paesi dell’Unione e avrà durata di un anno. L’Italia ha anticipato l’emissione della Certificazione verde COVID-19 al 17 giugno 2021 e ne ha esteso progressivamente l’utilizzo sul territorio nazionale.

La Certificazione verde COVID-19, o green pass, è lo strumento che, in Italia, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

Il referendum per la sua abolizione

Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno proposto di organizzare un referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia di Green Pass, ritenendo che il Green Pass costituisca un palese strumento di discriminazione che collide con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, considerati intangibili dalla Costituzione repubblicana.

Secondo i promotori del referendum il Green Pass esclude dalla vita economica e sociale della nazione quei cittadini che sostengono convinzioni ed evidenze diverse da quelle imposte dal Governo, confliggendo con l’art. 3 della Costituzione ed inoltre, spingendo surrettiziamente i cittadini alla vaccinazione, aggira il divieto sancito dall’art. 32 della Costituzione.

La richiesta di referendum abrogativo e i quesiti referendari sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 223 del 17 settembre 2021

Sit-in informativo a Grottaglie

Un gruppo di cittadini ha organizzato dalle ore 19:00 alle ore 22.00 di domenica 17 ottobre in Piazza Principe di Piemonte un sit-in autorizzato, in cui verranno illustrati i motivi per richiesta del referendum che chiede la abrogazione del Green Pass, percui è possibile firmare anche presso il Comune di Grottaglie sino a lunedì 18 ottobre.