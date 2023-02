Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha affidato il servizio di fornitura e posizionamento di 500 trappole collare per la cattura delle larve processionaria del pino. La necessità, comunica l’ente, nasce al fine di attuare misure di contenimento e di contrasto alla “processionaria” del pino (Thaumetopoea pityocampa) in quanto trattasi di insetto le cui setole costituiscono grave rischio per la salute di persone ed animali.

La processionaria del pino

La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)) è un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Eurasia e Nordafrica.

Si tratta di un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale. Inoltre, durante lo stadio larvale tale insetto presenta una peluria che risulta particolarmente urticante per vari animali, compreso l’uomo, e i suoi effetti si manifestano dopo un giorno.