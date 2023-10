Pubblicità in concessione a Google

A breve partiranno i lavori per la realizzazione di una rotatoria in via Partigiani Caduti e Piazza IV Novembre. A darne comunicazione è il sindaco di Grottaglie.

“Siamo consapevoli – commenta il Sindaco, Ciro D’Alò – che Grottaglie sia un vero e proprio cantiere a cielo aperto a causa dei numerosi lavori ma, data la portata degli stessi, sono inevitabili modifiche provvisorie alla viabilità e alcuni disagi ai cittadini. Ci scusiamo fin d’ora e cercheremo di ridurre gli inconvenienti al minimo possibile. Sono certo però che saranno tollerati vista l’importanza degli interventi. Come sempre il nostro impegno è massimo per rigenerare la città potenziando e migliorando i servizi ai cittadini”.

E’ quanto commenta il primo cittadino a margine del massiccio intervento sulla rete idrica e fognaria che prevede circa 25 km di nuove tubazioni. Inoltre in questi giorni la Città di Grottaglie è interessata anche dalla posa di cavi per fibra ottica e il conseguente sviluppo della banda larga.

I lavori, eseguiti sempre in modo da apportare il minor disagio possibile alla cittadinanza, avranno la durata di circa un anno per portare, entro il 2024, la massima copertura del servizio nelle diverse zone del territorio.