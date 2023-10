Pubblicità in concessione a Google

“Convocare urgentemente la 2^ Commissione Consiliare “Assetto del territorio e lavori pubblici” per esaminare lo stato di attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.”

Questa la richiesta di convocazione urgente inviata alla Presidente della 2^ Commissione Consiliare, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Segretaria Generale del Comune di Grottaglie, attraverso una nota inviata ai media, a firma Francesco Donatelli, Alfredo Traversa, Maria Santoro, Massimo Carrieri, Giovanni Marinelli:

“Premesso:

• che in data13/3/2023 cinque Consiglieri comunali avanzavano richiesta di convocazione della 2^ Commissione consiliare per illustrare la situazione relativa ai finanziamenti del PNRR.

• che la stessa fu convocata con notevole ritardo, il 4/5/2023, in cui furono sommariamente illustrati solo i progetti attinenti i lavori pubblici con l’impegno ad aggiornarsi in tempi brevi per completare l’esame di tutti i progetti. Considerato che, a distanza di oltre quattro mesi, ancora non c’è traccia di alcuna convocazione,

i sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, CHIEDONO la convocazione urgente della 2^ Commissione Consiliare per esaminare lo stato di attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.” conclude la nota