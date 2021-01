“In piena emergenza sanitaria Nazionale sembra che gli “zozzoni” abbiano deciso di non restare a casa.

Ora più che mai abbiate rispetto per chi sta svolgendo servizi essenziali per tutta la comunità. Non creiamo problemi nelle emergenze!!!!”

Così l’assessora Carbotti sui social denuncia quanto sta avvenendo nelle campagne di Grottaglie con l’abbandono di buste e sacche di rifiuti.

Nelle foto viene mostrato quanto raccolto sulla complanare nei pressi della Zona 167 bis.