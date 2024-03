Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha pubblicato un bando per la gestione del chiosco bar sito in piazza Fago, nella cosiddetta 167 bis, a ridosso del parco oggetto di restyling proprio in questi mesi.

Il bando intende affidare in concessione d’uso e di gestione il chiosco-bar di proprietà comunale, sito all’interno dell’area pubblica “Piana degli Ulivi”, e l’area a verde annessa, mediante procedura selettiva.

Il chiosco bar, da utilizzare per la somministrazione di alimenti e bevande, è situato all’interno di un’area pubblica in zona Piana degli Ulivi composta da camminamenti e da diversi spazi per una superficie complessiva utilizzabile ad uso esclusivo di 3870 mq.

La concessione avrà la durata di 10 anni.

Il concessionario dovrà attendere a proprie spese alla ristrutturazione del chiosco bar. Il chiosco dovrà essere convenientemente arredato ed attrezzato per l’attività di bar a cura e spese del concessionario. Gli arredi ed i beni strumentali, alla scadenza della concessione dovranno essere rimossi a totale carico del concessionario.

A carico dell’aggiudicatario sono poste le spese di energia elettrica, gas, acqua e spazzatura e sarà obbligo dello stesso, prima dell’avvio dell’attività commerciale, procedere alla voltura a proprio nome dei relativi contratti di fornitura; al posizionamento di telecamere di videosorveglianza; alla pulizia giornaliera dell’intera area assegnata in concessione e allo svuotamento quotidiano dei cestini porta rifiuti; alla manutenzione ordinaria dell’area e delle giostrine. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell’area concessa e delle attrezzature installate; alla pulizia ordinaria dei camminamenti e delle aiuole; alla realizzazione dell’area giochi inclusiva nello spazio di cui al precedente; alla realizzazione dell’area sgambamento.

Gli interventi di potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi presenti nell’area assegnata in concessione saranno eseguiti a cura e spese del Comune.

L’attività di bar dovrà essere esercitata per l’intero anno con almeno un orario minimo di apertura giornaliera dalle 06:30 alle ore 20:30. È fatto obbligo di chiusura del chiosco bar dalle ore 01:15 alle ore 04:00.

Permane l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile.

Il periodo di ferie, che non potrà essere fruito nei mesi da giugno a settembre e non potrà essere superiore a 30 giorni all’anno, dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con l’Amministrazione Comunale. È fatto divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività di intrattenimento musicale e danzante. Occasionali iniziative potranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente concedente.

Ripetute segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica (n. 3 annuali), confermate dalle autorità di controllo, comporteranno la revoca della concessione. Qui il bando completo.