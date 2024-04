Pubblicità in concessione a Google

Creare una strada, che trovi i giusti equilibri di coesistenza tra uomo e cetacei è la mission di Jonian Dolphin Conservation, una associazione tarantina ospite in queste settimane di un’importante momento di confronto, condivisione e formazione con i ragazzi delle scuole medie della città di Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

Quella posta in essere è una delle ultime iniziative promosse dall’Assessorato alla Ecologia e alle Politiche Ambientali guidato da Maurizio Stefani.

A darne comunicazione il gruppo consiliare Grottaglie Democratica rappresentato da Leonardo Attanasio.

“Affamati. Affamati di sapere, di volersi confrontare, di voler condividere con i due tutor della Jonian Dolphin Conservation le loro esperienze. Questi sono stati i tanti ragazzi che hanno partecipato ai due convegni organizzati dal nostro assessorato qui a Grottaglie”, cosi Maurizio Stefani. “L’ecologia è l’analisi scientifica delle interazioni tra gli organismi e il loro ambiente. Chi si occupa di essa ha il compito si salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi, proprio come fanno nella Jonian Dolphin Conservation e i nostri giovani ragazzi tutto questo lo sanno e lo sanno bene. Siamo fortunati ad avere una platea cosi attenta e sensibile a queste tematiche”.

Jonian Dolphin Conservation è un’associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale. Profondi conoscitori dell’ambiente marino nei suoi aspetti più disparati, i componenti del gruppo di lavoro mettono le loro esperienze ed attitudini a disposizione della ricerca intesa nel senso più profondo del termine.

“Continua l’impegno dell’Assessorato alla Ecologia e alle Politiche Ambientali su un tema molto caro anche a noi grottagliesi che viviamo in un territorio che dista solo venti minuti in auto dal bellissimo mare che bacia la nostra provincia. Stefani – dichiara Attanasio – non è nuovo alla sensibilizzazione ambientale che passa attraverso i ragazzi: già con le Ecoliadi e con altre iniziative ha dimostrato lungimiranza su quanto la formazione possa incidere positivamente oggi su quei bambini e ragazzi che domani guideranno e formeranno la società civile”.

Nelle prossime settimane l’Amministrazione Comunale firmerà un Protocollo con Jonian Dolphin Conservation.