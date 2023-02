Grottaglie accoglie con gioia Ciro Miniero e le Reliquie di Padre Pio

Pubblicità in concessione a Google

Una grande domenica di festa è quella che si è registrata a Grottaglie oggi, un’eccezionalità visto che questa che in essere è la prima domenica di Quaresima, quella in cui ha inizio la via crucis e che vede impegnate le comunità, i confratelli, i padri spirituali nella rappresentazione della passione di Gesù Cristo.

Dicevamo quindi una grande domenica di festa a Grottaglie, precisamente nella comunità della parrocchia del Santissimo Rosario: due le significative rappresentazioni di gioia, la presenza delle reliquie di padre Pio e la concelebrazione presieduta da sua eccellenza monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto. “Siete una grande e giovane comunità con grande energia e gioia“, con queste parole il nuovo arcivescovo di Taranto ha salutato la comunità di Grottaglie intervenuta nella consueta Santa messa domenicale mattutina.

Una grande dimostrazione di sensibilizzazione verso il culto del santo di Pietralcina, una dimostrazione di grande affetto verso la nuova guida della comunità di Taranto.

Monsignor Ciro Miniero ha benedetto i presenti che entusiasti e con emozione lo hanno applaudito: “ho dato il cinque al vescovo“, così la piccola Teresa dopo l’appassionata funzione.

Grottaglie quindi risponde positivamente alla chiamata della comunità del Rosario e accoglie con gioia Ciro Miniero.