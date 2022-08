Pubblicità in concessione a Google

Giovedì 25 agosto 2022, alle ore 18:00, presso il Santuario della Madonna di Pompei, la Sezione Comunale dell’EnalCaccia di Grottaglie organizza la 4ª edizione della “Benedizione dei cani”.

L’evento, come da programma, è aperto a tutti i cacciatori e a quanti non lo sono ma desiderano partecipare con i propri “fido”. Si raccomanda, altresì, di seguire le indicazioni suggerite per il rispetto e il decoro del luogo che ospiterà quest’evento.