A un anno dal ritrovamento di una cavità sotterranea in via Marconi, l’Amministrazione Comunale di Grottaglie annuncia l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Il sindaco ha comunicato che, salvo condizioni meteo avverse, gli interventi inizieranno martedì prossimo.

Il ritrovamento della cavità e la chiusura di via Marconi

Nel febbraio 2024, durante i lavori per la realizzazione di un tronco fognario, è stata scoperta una cavità sotterranea in via Marconi. Questo ritrovamento ha portato alla chiusura immediata di una porzione della strada per garantire la sicurezza dei cittadini e permettere le necessarie valutazioni tecniche.

L’iter burocratico e le autorizzazioni necessarie

A seguito della scoperta, l’Amministrazione Comunale ha avviato un complesso iter burocratico per ottenere le autorizzazioni necessarie all’intervento. Sono stati coinvolti diversi enti, tra cui la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Questi enti hanno richiesto studi approfonditi per valutare anche la la stabilità geologica della cavità.

Dettagli dell’intervento di messa in sicurezza

Il progetto di messa in sicurezza, approvato dalla Giunta Comunale, prevede un investimento di 256.510 euro. Gli interventi principali includono:

Esecuzione di prove di carico preliminari per valutare la capacità di resistenza della struttura sotterranea.

Preparazione del piano di posa attraverso operazioni di scarifica e scavi.

Realizzazione di una piastra dissipativa in cemento armato per distribuire uniformemente i carichi.

Consolidamento intradossale della volta a botte della cavità sotterranea.

Creazione di due giunti strutturali per assorbire eventuali movimenti e garantire la stabilità nel tempo.

Impatto sulla viabilità e comunicazioni alla cittadinanza

Durante l’esecuzione dei lavori, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza sia dei residenti che degli operai coinvolti. Il Comune di Grottaglie invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi durante questo periodo.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Grottaglie ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori e ha ringraziato la cittadinanza per la pazienza dimostrata durante questo periodo di attesa. In un comunicato ufficiale, ha dichiarato:

“In data odierna abbiamo ricevuto la relazione finale relativa alle prove di carico sul tratto stradale di via Marconi.

Abbiamo già allertato la ditta incaricata e, salvo condizioni meteo avverse, i lavori avranno inizio martedì.

Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione ha comportato e ci siamo attivati sin da subito per garantire un intervento tempestivo e risolutivo, oltre a reperire e accantonare le somme necessarie nel bilancio comunale.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e su eventuali modifiche alla viabilità.

Grazie per la collaborazione e la pazienza.”