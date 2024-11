Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha avviato la gara per i lavori di adeguamento normativo, tecnico-sportivo e ristrutturazione del Palasport Campitelli, in vista della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto nel 2026.

Pubblicità in concessione a Google

L’intervento è finalizzato a soddisfare le esigenze tecniche e logistiche di un evento internazionale, migliorando la sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità della struttura. I lavori previsti includono il rinnovamento dei prospetti esterni, l’adeguamento degli impianti termici ed elettrici e l’ottimizzazione delle soluzioni architettoniche interne ed esterne.

Tra le opere principali figura la realizzazione di una copertura per l’area esterna, di circa 850 metri quadrati, destinata alle fasi di riscaldamento degli atleti. Questo spazio garantirà condizioni adeguate e protette per la preparazione sportiva.

L’obiettivo è trasformare il Palasport in una struttura moderna e funzionale, capace di accogliere al meglio atleti, spettatori e addetti ai lavori.

La procedura è gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro e prevede l’aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore complessivo dell’appalto è di 3.690.000 euro. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2024, mentre i lavori dovranno concludersi entro 500 giorni dall’apertura del cantiere, rispettando le tempistiche necessarie per l’evento.

Il Sindaco di Grottaglie ha sottolineato: “Questo intervento non solo prepara la città ai Giochi del Mediterraneo, ma rappresenta un’opportunità per lo sviluppo del territorio. Miglioriamo le infrastrutture sportive e promuoviamo la partecipazione della comunità a un evento di prestigio internazionale.”

Con questo progetto, Grottaglie ribadisce il proprio impegno nello sport e nella valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, puntando a un futuro di crescita e protagonismo internazionale.