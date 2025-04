Pubblicità in concessione a Google

Sono ufficialmente partiti oggi i lavori di completamento per la sistemazione delle strade interne alla zona PIP di Grottaglie. Al centro dell’intervento, Corso Europa, considerata l’arteria principale dell’intera area industriale.

“Con questi lavori portiamo a compimento un progetto di riqualificazione che rappresenta una svolta per la nostra zona industriale”, dichiara il sindaco Ciro D’Alò. “Corso Europa è la spina dorsale dell’area PIP, e il suo recupero è fondamentale per garantire un ambiente più efficiente, funzionale e attrattivo per le nostre imprese”.

L’intervento segue il solco delle opere già avviate nei mesi scorsi e rientra in una strategia più ampia di rilancio e modernizzazione dell’area produttiva. “Vogliamo offrire alle imprese un contesto competitivo, e questo significa anche infrastrutture adeguate e una viabilità sicura”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il progetto, firmato dal geometra Davide Caputo del Settore Lavori Pubblici, prevede il rifacimento del manto stradale, il rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale e la riqualificazione delle aree verdi adiacenti. Particolare attenzione è stata data alla pianificazione delle attività per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

“Abbiamo stilato un cronoprogramma preciso, che ci consentirà di lavorare in modo efficace e senza impattare troppo sulla mobilità della zona”, fa sapere l’Amministrazione comunale. L’obiettivo è concludere i lavori entro tempi certi, restituendo al tessuto imprenditoriale un’infrastruttura rinnovata e funzionale.

Questo nuovo step rappresenta non solo una prosecuzione, ma anche un consolidamento delle politiche di sviluppo urbano e industriale messe in campo dall’amministrazione D’Alò: “Parliamo di un investimento che guarda al futuro, ma che rispetta le scelte fatte negli anni passati, in un’ottica di visione strategica e di continuità amministrativa”, conclude il sindaco.