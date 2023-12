Pubblicità in concessione a Google

Dietro front sulla concessione straordinaria di effettuare il mercato domenica 17 dicembre 2023 a Grottaglie. Il sindaco, con una apposita nuova ordinanza, ha revocato la concessione di svolgere il mercato anche di domenica.

Nella ordinanza motivo tale scelta poiché, si legge, “domenica 10 dicembre 2023, al termine delle operazioni di vendita, è stata rilevata la presenza nell’area mercatale di rifiuti sparsi e abbandonati”.

Per tale motivo, scrive il sindaco, “si revoca per motivi igienico-sanitari l’Ordinanza Sindacale n. 340 del 07/12/2023 nella parte in cui autorizzava l’edizione straordinaria del mercato settimanale nella giornata di domenica 17 dicembre 2023”.

LEGGI QUI L’ORDINANZA COMPLETA