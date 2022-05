Pubblicità in concessione a Google

“Questo è stato il bilancio più difficile del nostro percorso amministrativo. Nonostante pandemia e aumento dei costi, manteniamo i servizi essenziali inalterati”, a comunicarlo è il sindaco Ciro D’Alò annunciando quanto emerso durante l’assise di questa mattina, ovvero l’approvazione del Bilancio di previsione.

“L’operazione è stata agevolata dall’approvazione del risultato di amministrazione 2021 pari a 25 milioni di cui circa 3 milioni di fondi liberi. Questa dotazione finanziaria permetterà all’Ente di far fronte con tranquillità ad ulteriori oscillazioni di mercato sul fronte dell’energia e non, mantenendo saldi gli equilibri e scongiurando ipotesi di disavanzo o addirittura di dissesto.

Il documento, inoltre, attesta una situazione di cassa sana ed allineata con gli impegni di spesa assunti dall’Ente. Si calcola per il 2022 un saldo di cassa di circa 24 milioni e 200 mila euro.”

Informa il sindaco.

“Nessun incremento di imposte e tariffe tranne per un incremento della TARI pari al 1,6%, aumento purtroppo inevitabile dovuto solo ed esclusivamente ai maggiori costi di conferimento in discarica. Il fondo di solidarietà comunale è stato aumentato di circa 200 mila euro mentre è stato eliminato il cosiddetto “fondone” che contribuiva alle casse comunali per circa 400 mila euro. Le entrate extratributarie, derivanti dall’erogazione di servizi e dall’utilizzo dei beni propri, sono state stimate in circa 3 milioni di euro.

La spesa corrente complessiva ammonta a circa 29 milioni di euro a totale copertura per il mantenimento dei servizi primari e sociali nonché identitari della città con particolare attenzione verso la cultura, il turismo e l’artigianato.”

Aggiunge il primo cittadino.

“Abbiamo inserito tutta la programmazione del Pnrr, ma anche tutti gli altri finanziamenti richiesti ed ottenuti. I cittadini devono sapere che abbiamo presentato progetti per circa 30 milioni di euro.”