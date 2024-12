Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha avviato un’importante iniziativa per sostenere le famiglie residenti, offrendo rimborsi per la frequenza ai centri estivi per minori. Grazie ai fondi assegnati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, questa misura mira a promuovere l’inclusione sociale e il benessere delle famiglie con minori, in particolare per quelle con requisiti specifici come la presenza di minori disabili o redditi più bassi.

Pubblicità in concessione a Google

Chi può presentare domanda Famiglie con minori disabili (art. 3, comma 3 della legge 104/92) di età compresa tra 3 e 17 anni, con un contributo massimo di 80,00 € a settimana per minore per un massimo di 8 settimane.

Famiglie con ISEE pari o inferiore a 15.000,00 €, con un contributo massimo di 40,00 € a settimana per minore per un massimo di 8 settimane.

Documentazione necessaria Modulo di domanda debitamente compilato e firmato (scaricabile dal sito comunale). Copia di un documento di identità valido. Attestazione ISEE in corso di validità. Attestazione di pagamento della retta di frequenza al centro estivo. Eventuale documentazione attestante la disabilità del minore (per le famiglie con requisiti specifici).

Modalità e termini di presentazione Le domande potranno essere presentate dal 29 novembre al 6 dicembre 2024: Via PEC: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via Martiri d’Ungheria (piano seminterrato). Nell’oggetto della PEC o sulla busta, indicare la dicitura: “Richiesta Rimborso Centro Estivo 2024”.

Informazioni e contatti Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali oppure scrivere a soc@comune.grottaglie.ta.it.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per molte famiglie di accedere a risorse essenziali durante il periodo estivo, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei minori e sostenendo il loro sviluppo in un contesto sicuro e stimolante. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare gli uffici preposti.