Sarà presentata, venerdì alle ore 11:00 nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie, la nuova società sportiva ASD Grottaglie Calcio.

A darne comunicazione è il sindaco Ciro D’Alò.

“Durante l’incontro sarà presentata la rinnovata associazione sportiva subentrata a seguito della cessata attività della Ars et Labor e il nuovo piano sportivo e societario che punta a rilanciare al meglio il Grottaglie Calcio cercando di riavvicinare tutta la città allo Stadio D’Amuri il quale non dovrà essere solo un luogo per assistere alle partite ma uno spazio aperto alla socializzazione e all’inclusione.”

Si legge nella nota inviata ai media.

“Saranno presenti: la compagine della ASD Grottaglie Calcio, l’on. Gianpaolo Cassese, il Sindaco, Ciro D’Alò; il vicesindaco e assessore allo sport, Vincenzo Quaranta e l’assessora alle politiche sociali, Marianna Annicchiarico.​”