L’Istituto De Amicis di Grottaglie ha comunicato che sono stati riferiti sul territorio grottagliese casi di scarlattina.

“Si invitano i genitori ad attenzionare lo stato di salute dei propri figli ed a rivolgersi al Pediatra di libera Scelta, in caso di dubbi in merito.

Si ricorda che i bambini, assenti per scarlattina, potranno essere riammessi in classe con certificato medico attestante la guarigione.”

Si legge nella circolare diffusa (clicca qui).