Sinistra Italiana comunica a mezzo stampa e ai media il passaggio all’Opposizione al Comune di Grottaglie. La nota diffusa nelle ultime ore segna la rottura tra l’amministrazione guidata dal sindaco D’Alò e il partito che ha visto l’ingresso di Antonio Vinci, fino a pochi giorni fa seduto in giunta.

“Questa decisione è maturata in seguito alla scelta di non tenere conto di nessuna delle priorità programmatiche da noi reiteratamente riproposte, ancorché sottoscritte nel programma elettorale. Il circolo cittadino di Sinistra Italiana tornerà alla carica su questi temi nel nuovo anno.

Dulcis in fundo, la decisione di defenestrare l’assessore alla Cultura e Istruzione Vinci, riconosciuto da tutti per aver ben operato, ma colpevole di essere passato a Sinistra Italiana.

Il Sindaco e il suo principale movimento di riferimento hanno preferito trovare soluzione con singoli consiglieri che sono passati dai gruppi in cui erano stati eletti ad altri, incluso quello eletto nella lista di sinistra (di cui è noto da tempo il passaggio al PD), e di questo non possiamo far altro che prenderne atto.”

Si legge testualmente nella nota diffusa da SI.

Le cronache dai social intanto registrano uno scambio di battute e critiche tra lo stesso sindaco e Vinci.