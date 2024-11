Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco Ciro D’Alò ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura della Scuola dell’Infanzia “La Sorte” per l’intera giornata di venerdì 8 novembre 2024.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione ricevuta dalla società e-distribuzione SpA, la quale ha informato che, per lavori sugli impianti elettrici, sarà sospesa l’energia elettrica in via Garcia Lorca, dove si trova la scuola, dalle ore 8:30 alle ore 15:30.