Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione Comunale di Grottaglie comprende il disagio causato dalla chiusura del primo tratto di Via Marconi, arteria nevralgica del commercio cittadino e fondamentale per la viabilità locale, e desidera informare la cittadinanza sui passi compiuti e sulle tempistiche previste per la riapertura.

Pubblicità in concessione a Google

La chiusura si è resa necessaria a seguito del rinvenimento di un ambiente ipogeo durante i lavori di scavo per la realizzazione di un tronco fognario, avvenuto il 14 febbraio 2024. Come da prassi, la scoperta è stata immediatamente notificata alle autorità competenti.

L’Amministrazione, consapevole dell’impatto sulla quotidianità dei cittadini e delle attività commerciali, ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per accelerare il processo di riapertura.

La natura del ritrovamento ha richiesto l’avvio di complessi iter burocratici e valutazioni tecniche per garantire la sicurezza del sito e definire gli interventi necessari.

In data 29 febbraio 2024, l’Ente AQP ha trasmesso la relazione redatta dall’archeologo presente in cantiere alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, che dovrà valutare l’importanza archeologica, architettonica e storico-culturale del sito.

Contestualmente, la relazione è stata inviata all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale che, il 14 marzo, richiedeva uno studio di compatibilità geologica per l’avvio della procedura di catalogazione e la definizione del “grado di pericolosità” associato alla cavità.

In data 26 aprile 2024, è stato individuato un tecnico esterno per l’espletamento dello studio di compatibilità geologica della cavità, un passaggio fondamentale per la messa in sicurezza. La ricerca del professionista non è stata semplice, data la necessità di reperirne uno disponibile ad operare con urgenza.

Le operazioni di sopralluogo e di rilievo si sono rivelate complesse e hanno richiesto tempi più lunghi del previsto. L’Amministrazione Comunale, pur comprendendo i disagi causati dalla chiusura, ribadisce che la priorità assoluta è quella di garantire la sicurezza dei cittadini. Gli accertamenti in corso, seppur complessi e lunghi, sono necessari per definire gli interventi più idonei da realizzare in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

L’impegno dell’Amministrazione è quello di procedere con la massima celerità possibile, appena ricevuti i pareri di competenza. A tal fine, sono già state stanziate le risorse necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e riapertura della strada.

L’Amministrazione Comunale è in costante contatto con l’Associazione Commercianti e continuerà a tenere informata la cittadinanza sugli sviluppi e le tempistiche di riapertura di Via Marconi.