“Fieri di promuovere le discipline paralimpiche e di confrontarci con grandi atleti e persone grazie a Grottaglie 2020 – 2021 Città Europea dello Sport”, è quanto dichiara l’amministrazione annunciando il prossimo evento sportivo in città: “il XXXIII Campionato Italiano Para-Archery”.

I titoli assoluti a squadre verranno assegnati sulla base della classifica assoluta a squadre risultante dai migliori 3 punteggi conseguiti da tre Atleti nella stessa divisione, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

I titoli assoluti a squadre miste verranno assegnati sulla base della classifica assoluta a squadre risultante dai migliori 2 punteggi conseguiti da due Atleti nella stessa divisione, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

Il Programma aggiornato

Venerdì 28 Maggio

Ore 11:45 – 12:15 Ore 17:30

Ore 19:00

Ore 20:30 prenotazioni)

Sabato 29 Maggio

Ore 8:30 – 9:00 Ore 9:15 – 9:30 A seguire

A seguire 13:00 – 14:00 14:00 – 14:15

Conferenza stampa presso “Sala conferenze Tenuta Moreno” Classificazioni Mediche (presso “Tenuta Moreno”) Cerimonia d’apertura presso “Tenuta Moreno” Cena presso Tenuta Moreno (contattare il comitato organizzatore per Accreditamento presso “Stadio comunale D’Amuri” per tutte le divisioni Tiri di prova (2 volée) Camp. Italiani di Classe Individuali, per tutte le classi e divisioni. Cerimonia di premiazione

Pranzo previsto presso lo “Stadio comunale D’Amuri” Tiri di Prova (2 volée). A seguire Campionati Italiani Assoluti individuali (ottavi, quarti, semifinali)

Domenica 30 Maggio

Ore 8:45 – 9:00

Tiri di prova (2 voleè)

Finali Individuali Bronzo per tutte le Classi Finali Individuali Oro per tutte le Classi Cerimonia di Premiazione.

Cerimonia di Chiusura

Ore 9:00

A seguire

A seguire

Ore 13:00 – 13:30

Il programma potrebbe subire variazione per necessità organizzative di gara.

Tutti gli atleti al momento dell’accredito dovranno presentare, oltre al Fitarco Pass aggiornato (anche elettronico), il documento di Classificazione Medica. I Tecnici/Accompagnatori non in regola con il certificato medico richiesto (rif. Circ. 21/2021) non potranno accedere in nessun caso al campo di gara.