Grottaglie, cittadini si prendono cura del Verde Pubblico: “E’ una possibilità dei Beni Comuni”

Grottaglie ha adottato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Il regolamento disciplina le forme di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviate per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione comunale

Tali norme hanno permesso al condominio della II traversa di via Rodari di prendersi cura di una zona di Verde Pubblico. A darne notizia sui social è il consigliere di maggioranza Gabriele D’Abramo.

“Grazie al regolamento dei Beni Comuni il condominio della II traversa di via Rodari ha preso in gestione la piazzetta antistante il palazzo, piantumando alcune essenze, fiori e alberi tipici del territorio e garantendo la manutenzione per 10 anni. Questo è il risultato”, scrive D’Abramo.

Il Regolamento

Ogni cittadino può partecipare alla cura della città, attraverso le norme stabilite nel Regolamento (leggi qui) sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Cosa sono i Beni Comuni

I beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti

fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva.