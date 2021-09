PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Il Comune di Grottaglie, attraverso le sue pagine social, comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio Mensa scolastica dell’anno scolastico 2021/2022. Le domande potranno essere effettuate esclusivamente in via telematica online utilizzando il portale istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://bit.ly/2WXOtZO.

Si evidenzia che l’accesso potrà avvenire solo mediante lo SPID, come da normativa nazionale. Per ulteriori informazioni sul servizio SPID https://spid.gov.it. L’ufficio pubblica istruzione rimane a disposizione per chiarimenti: e-mail: pi@comune.grottaglie.ta.it – Si prega di indicare, nella richiesta, nome, cognome e codice PAN del bambino/a già iscritto, oppure, in caso di prima iscrizione, nome, cognome e codice fiscale del genitore.