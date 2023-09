Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che mercoledì 6 settembre 2023, a partire dalle ore 23, verrà effettuato un trattamento di disinfestazione e larvicida su tutto il territorio comunale. Si invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre, non sostare con veicoli in ambiente aperti durante e dopo le disinfestazione per almeno due ore, evitare di esporre biancheria e alimenti.

